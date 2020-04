Rozmýšľal si niekedy nad tým, kde sa nachádza najkrajšia cyklotrasa na svete? Možno som ju našiel práve na Taiwane - Jazero Slnka a Mesiaca.

Ak si už počul o Taiwane, tak je dosť možné, že poznáš aj jazero Slnka a Mesiaca. Alebo možno ani nie. Aj napriek tomu, že toto jazero je asi o polovicu menšie, ako napríklad Domaša, je to stále najväčší vodný útvar na Taiwane a patrí k najnavštevovanejším miestam na ostrove. Sun Moon Lake – Jazero Slnka a Mesiace navštívi ročne okolo 6 miliónov návštevníkov. To je približne rovnako, ako všetkých turistov, ktorí sa ročne prídu pozrieť na Slovensko. Domácich aj zahraničných dokopy. Zobrazenie jazera sa dokonca objavuje aj v pase Čínskej ľudovej republiky. Pas Čínskej ľudovej republiky ale ľudia na Taiwane nemajú a tak tento krok vyvolal istú vlnu protestov. No ale čo chcem povedať, je že Sun Moon Lake je vážne populárne miesto. Oblasť jedného z domorodých kmeňov na Taiwane, pôvodných ľudí z kmeňa Thao, dnes slúži na kopec aktivít. Ale nie na kúpanie, to je zakázané, neexistujú tu ani žiadne pláže a ľuďom dovolia vliezť do vody akurát tak raz do roka počas najmasovejšieho kúpania sa na svete. Vtedy si môžeš prísť zaplávať 3km, ale do toho by som asi nešiel. Vyzerá to ako riadna tlačenica. Možno aj vďaka tomu má voda takú tyrkysovú farbu. Vravia, že inšpirovala mnohých starovekých čínskych básnikov a maliarov. Nehádam sa. Ja som sem ale neprišiel maľovať ani písať básne. Niekto v CNN povedal, že práve cyklotrasa okolo jazera Slnka a Mesiaca patrí medzi 10 najkrajších na svete a tak som si povedal, že po dlhom sedení doma, keď sa situácia trocha ukľudnila, sa pôjdem pobikovať.

Jazero Slnka a Mesiaca a jeho unikátna tyrkysová farba vody

Vyrážame s Julkou z mesta Taichung, čo je druhé najľudnatejšie mesto na Taiwane. Taichung, v čínštine 台中, znamená stred Taiwanu, no ale ono to tak stred úplne nie je a do stredu ostrova treba pokračovať práve k jazeru Slnka a Mesiaca. Lístok na autobus stojí okolo 5€ a cesta trvá takmer 2.5 hodiny smerom do hôr. Ťažko to popísať ale tie diaľnice v horách na Taiwane pomedzi údolia sú pre mňa vždy zážitkom. Áno, Taiwan má hory. Dokopy 165 štítov nad 3000 metrov nad morom a to pripomínam, že Taiwan je stále relatívne malý ostrov. Každopádne, prichádzame k jazeru. Na jeho svahoch môžeme vidieť čajové plantáže. Produkuje sa tu čierny čaj. Ruby číslo 18. Vraj je veľmi známy a ľudia ho pijú všade po svete. Inak, čo som zabudol spomenúť je, že akurát na Taiwane nie sú žiadni turisti. Vlastne ako v každej krajine. Kto tu nemá trvalé bydlisko, toho na ostrov ani nepustia. To odzrkadľujú napríklad ceny hotelov v Taichungu, ktoré sú poloprázdne a ceny klesli aj na štvrtinu. A aj to, že k inokedy preplnenej turistickej oblasti ideme prázdnym autobusom. Takže, ako vyzerá jedno z najturistickejších miest ostrova, keď tu nie sú turisti?

Aj napriek tomu, že je jazero vysoko v horách tu vládne subtropická klíma

Je to vážne unikátne. Hneď po vystúpení z autobusu na nás vybehne slečna, že má pre nás bicykle. Čoho som sa zo začiatku obával, či nebude náročné nájsť normálne bicykle za rozumnú cenu sa stáva otázka par sekúnd. Takmer okamžite si berieme bicykle za 6Є na cely deň a môžeme začať 30km okolo jazera. Začíname v prístave Shuishe, kde okrem zopár reštaurácií, požičovní bicyklov, Starbucksu a pár hotelov toho veľa nie je. Akurát jachty, tých je celkom dosť. Prvú časť ideme po rovine popri jazere a okrem zopár cvičiacich seniorov sme veľa ľudí nestretli. Je to vážne zaujímavé mať tieto miesta, ktoré sú neustále preplnené, takmer pre seba. Akoby tu nikdy žiaden turistický ruch ani neexistoval. Cyklotrasa ale za chvíľu končí a zvyšok sa ide po klasickej ceste. Aspoň, že tu takmer nikto nie je a veľa áut okolo nás neprejde. No predstaviť si, ako tu je plno turistov, cyklistov, áut a skútrov si radšej ani nechcem. Teraz len sem tam prejde nejaké to auto alebo zopár cyklo nadšencov. Nie rekreantov ako sme my. A keďže sme vysoko v horách, tak aj cesta ide hore-dole, čo síce odkrýva úžasné výhľady na jazero a okolie, ale v tom teple a maximálnej vlhkosti to nie je nič jednoduché. Možno preto sa všetci turisti vozia po jazere na lodiach a my ich len nevidíme. Po čase prichádzame k chrámu Wen Wu, ktorý je postavený v štýle čínskych palácov a chránia ho také tie levy. Na chrámy sme ale už zvyknutí a tak ideme ďalej, kde sa už spúšťame do domorodej dediny Ita Thao, ktorá sa nachádza na juhovýchodnom pobreží „slnka“. Skutočná domorodá dedina to ale nie je a mne pripomína skôr rezortné mestečko s hotelmi, reštauráciami, pouličnými predajcami a typickými taiwanskými trhmi. Tam už sú dokonca aj turisti. Ale nie je ich veľa. Mnohé stánky s domorodým jedlom zívajú prázdnotou, ale sú aj také, kde sa tvoria dlhé rady. Ja sa idem samozrejme postaviť do radu. Domáci stále vedia, kde varia najchutnejšie a vždy, keď si neviem vybrať, tak základne pravidlo je ísť tam, kde sa tvorí rad. Čím dlhší rad, tým chutnejšie jedlo. Ale nie stále, pár krát som už zistil, že mám asi iné chuťové bunky ako domáci. Teraz to ale celkom vyšlo a tak po taiwanskom hamburgeri pokračujeme ďalej, ešte pár krát hore-dole, okolo ďalších chrámoch, pagody Ci’en, ktorú nechal postaviť prezident Chiang Kai-shek na pamiatku svojej matky a opäť dole k jazeru. Tu si tiež uvedomujem, ako neuveriteľne je tu čisto. Neviem čím to je, ale stále keď sa vrátim na Taiwan, tak som prekvapený, ako veľmi sa ľudia starajú o svoje prostredie. Aj na mieste, ktoré je stále preplnené turistami, len ťažko nájdeš hocijaký odpad. A už vôbec nie v prírode.

Turisticko neturistická dedinka Ita Thao

Napájame sa na cyklotrasu a tu začíname konečne stretávať cykloturistov. Takých ako my, rekreačných. Čím bližšie sa vraciame do mesta, tým ich je viac. Asi išli opačným smerom ako my. Rodiny s deťmi, mladé páriky, seniori, všetci, ktorí si vyšli na čerstvý vzduch. Nijako extrémne veľa ale nie. Pokračujeme ďalej po cyklotrase smer späť a už veľa nechýba, ale vidím krátku odbočku, tak sa musím pozrieť, čo to tam vymysleli. Po 400 metrov sa dostávame až na cíp jazera a odkrýva sa nám perfektný panoramatický výhľad na celé jazero. Takýto sme zatiaľ nemali. Miesto čisto vytvorené na instagramovú fotografiu. Doslova. Cestovateľská kultúra v Ázii je často úplne iná, ako u nás a takýchto miest tu je kopec. Tie sú vyznačené na mape a tvoria sa pri nich dlhé rady. Každý, kto tu príde sa predsa aj musí odfotiť na tom správnom mieste. Ľudia sú na to ale už zvyknutí a na mieste, kde by sa mohli tlačiť desiatky ľudí a bojovať o najlepšie miestečko, stojí vždy iba jeden človek a zvyšok čaká na svoju chvíľu. Nezáleží na tom, koľko fotografii si tam spravíš, koľko póz vystriedaš, ten čo je za tebou ti ešte po dlhom čakaní ponúkne, či vás neodfotí spolu s partiou. A zvyšok v kľude čaká na svoj rad. Takto sa každý vráti domov spokojný. A my tak isto. Potom to už je len chvíľa na miesto, kde sme pred 6 hodinami začali a okruh je dokončený. Najkrajšia cyklotrasa sveta je za nami.

Po dokončení cyklotrasy

Pred odchodom si ešte dávame nejaké to domorodé jedlo a vraciame sa späť domov do Taipei. Ale otázka ostáva. Je cyklotrasa okolo jazera Slnka a Mesiaca vážne tou najkrajšou na svete? Možno. To už závisí od toho, čí ťa baví bicyklovať alebo nie. No každopádne je jedno, či sa prejdeš okolo jazera na bicykli, aute, skútri, kolobežke, či už si okolo neho zabehneš alebo preplavíš sa loďou, určíte to bude nezabudnuteľný zážitok. Na záver chcem ešte povedať, že cesta okolo jazera nie je jediné, čo sa tu dá robiť a určite by som si tu v okolí mesta Taichung doprial aj niekoľko dní. Ale o tom inokedy.